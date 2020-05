Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger in Völklingen

Völklingen (ots)

Am 09.05.2020, gegen 16:10 Uhr, kam es in der Hofstattstraße zu einem Verkehrsunfall. Es kam zu einer Kollision zwischen einem VW Golf und einem Fußgänger, der die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger wurde leicht verletzt, an dem VW wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Die Beteiligten machten widersprüchliche Angaben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Völklingen, Tel. 06898/202-0, in Verbindung zu setzen.

