Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährdung des Straßenverkehrs am Dienstag, den 05.05.2020 in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am Dienstag, den 05.05.2020 gegen 21:00h fuhr ein 58 jähriger Deutscher in der Gartenstraße mit seinem Peugeot 207 mit Saarbrücker-Kreiskennung, bei einem Wendemanöver, gegen ein Garagentor. Der Fahrer stand unter alkoholischer Beeinflussung, ein Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert von über 2 Promille. An dem Garagentor und dem Peugeot 207 entstand Sachschaden. Es wurde eine Blutprobe entnommen zur Bestimmung des Blutalkoholwertes zum Unfallzeitpunkt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell