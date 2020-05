Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW-Brand

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde die Polizei über einen brennenden PKW auf dem Gelände der ehemaligen Kokerei in Kenntnis gesetzt. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein bislang unbekannter Täter das benannte Gelände über einen längeren Zeitraum befuhr. Anschließend wurde der PKW der Marke: Mercedes A-Klasse auf der höchsten Erhebung des Geländes abgestellt und in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Fürstenhausen wurde zur Löschung des PKW alarmiert. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Wer Hinweise zum Täter geben kann oder Zeuge der Straftat war, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

