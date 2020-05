Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an PKW

Heusweiler-Wahlschied. (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 30.04.2020 und dem 04.05.2020, 12:30 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter auf ein Firmengelände in der Straße Auf Hirtenwies in Heusweiler-Wahlschied. Dort beschädigt er die Auspuffanlage eines geparkten PKW der Marke BMW. Anschließend flüchtet der Täter in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1500 Euro. Wer Hinweise zum Täter geben kann oder Zeuge der Straftat war, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

