Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährdung des Straßenverkehrs am 02.05.2020 in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am Samstag, den 02.05.2020 gegen 16:55h befuhr eine 59 jährige Fahrzeugführerin mit ihrem VW Golf, mit Saarbrücker-Kreiskennung, die Illinger Straße aus Illingen kommend in Fahrtrichtung Heusweiler. An der Einmündung zur Bergstraße biegt die Fahrzeugführerin nach rechts ab und stößt, vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung, mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Tiguan, Saarbrücker-Kreiskennung, zusammen. Bei der Fahrzeugführerin konnten deutliche Aus- und Auffallerscheinungen, wie lallende Sprache und deutliches Schwanken festgestellt werden. Einen Atem-Alkohol-Test verweigerte diese, weshalb eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Führerschein wurde gegen den Willen der Fahrzeugführerin beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell