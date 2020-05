Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallörtlichkeit am 02.05.2020 in Völklingen

Völklingen (ots)

Am Samstag, den 02.05.2020 zwischen 13:00h bis 16:25h parkte ein Toyota Auris mit Zweibrücker-Kreiskennung in Höhe des Anwesens Alter Markt 2 in Völklingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße Alter Markt aus Richtung der Straße In der Grät kommend in Fahrtrichtung Karl-Janssen-Straße. Hierbei stößt der unbekannte Fahrzeugführer gegen den geparkten Toyota Auris und entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer Hinweise auf das flüchtende Fahrzeuge geben kann oder Zeuge des Unfallherganges war, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

