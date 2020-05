Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in der Nacht vom 01.05.2020 auf 02.05.2020 in Völklingen

Völklingen (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 01.05.2020, auf Samstag, den 02.05.2020, wurde in der Straße Am Sonnenhügel, an einem Audi A1 mit Völklinger -Kreiskennung, der linke Vorderreifen mittels eines unbekannten Werkzeuges zerstochen. Wer Hinweise zum Täter geben kann oder Zeuge der Straftat war, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

