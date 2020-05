Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsdiebstähle in Vereinsheime in der Nacht vom 01.05.2020 auf 02.05.2020 in Kutzhof

Kutzhof (ots)

Bislang unbekannter Täter begab sich in der Zeit vom 01.05.2020, 15:00 Uhr, bis 02.05.2020, 09:20 Uhr, zum Vereinsheim des Angelsportvereins in Kutzhof und verschaffte sich gewaltsam Zutritt. Im Anschluss durchsuchte der unbekannte Täter das Clubheim nach Diebesgut und entwendete alkoholische Getränke, sowie Leergut, Gläser und Sportequipment. Der genaue Sachdschaden ist bislang nicht bekannt. Im Zeitraum vom 01.05.2020 19:00 Uhr bis 02.05.2020 08:30 Uhr wurde zudem versucht in das Clubheim des SV Kutzhof gewaltsam einzudringen. Nach derzeitigem Stand wurde dort nichts entwendet. Wer Hinweise zum Täter geben kann oder Zeuge der Straftat war, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell