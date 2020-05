Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW-Aufbruch in der Nacht vom 30.04.2020 auf den 01.05.2020 in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 30.04.2020 gegen 20:00h auf Freitag, den 01.05.2020 gegen 17:30h wurde in der Rathausstraße in Riegelsberg ein grüner Citroen, mit Saarbrücker-Kreiskennung, auf unbekannte Weise geöffnet und durchwühlt. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Wer Hinweise zum Täter geben kann oder Zeuge der Straftat war, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

