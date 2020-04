Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Völklingen (ots)

Völklingen. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brach ein Unbekannter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstraße in Völklingen ein. Der Täter verschaffte sich über die Haupteingangstür Zutritt zu dem Gebäude. Nachdem ihm der Zutritt in den Geschäftsbereich misslingt, verschafft er sich Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten der Mieter. Nach der Tat flüchtete er unerkannt. Über Diebesgut und Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell