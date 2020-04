Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Randalierer in Riegelsberg

Völklingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschallte ein 28-Jähriger aus Riegelsberg die Anwohner der Neuweiherstraße in Riegelsberg, indem er mit einer portablen Musikbox durch die Straße lief. Ein Anwohner fühlte sich so in seiner Ruhe gestört, sodass er die männliche Person ansprach. Es kam zu Streitigkeiten, währenddessen der 28-Jährige dem 57-jährigen Geschädigten aus Riegelsberg die Musikbox gegen den Kopf schlug. Die Polizisten konnten später feststellen, dass der 28-Jährige merklich unter Alkoholeinfluss stand. Des Weiteren zeigte sich der 28-Jährige gegenüber der Polizei uneinsichtig, sehr aggressiv und provokativ. Er musste seinen Rausch in der Gewahrsamszelle der Polizei Völklingen ausschlafen. Entsprechende Strafanzeigen werden gegen ihn eingeleitet.

