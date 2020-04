Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Völklingen (ots)

Völklingen. Drei bislang unbekannte Personen setzten in der Zeit vom 08.12.2019 bis 09.12.2019 eine gestohlene Bankkarte an Tankstellen im Bereich Saarbrücken, in verschiedenen Geschäften in Großrosseln und Frankreich, sowie an Geldausgabeautomaten in Saarbrücken und Völklingen ein. Die Bankkarte wurde zuvor am 08.12.2019 in Forbach/Frankreich entwendet. Hinweise zu den abgebildeten Personen erbittet der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

