Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Illegale Müllentsorgung

Püttlingen (ots)

Püttlingen. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen entsorgte ein Unbekannter am Wanderparkplatz Keltenweg, gegenüber der Einfahrt Breitwies, in der Köllner Straße mehrere Autoreifen, Autobatterien, Gipskartonplatten und Radkappen. Ein Strafverfahren gegen den Unbekannten wegen unerlaubten Umgang mit Abfällen wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Köllerbach oder der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06806/910-0 oder 06898/202-0 zu melden.

