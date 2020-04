Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter zerkratzt Fahrzeuge

Heusweiler (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Sonntag bis Dienstag (19.04.-21.04.2020) in Heusweiler, Höhe Anwesen Trierer Straße 87 zwei dort zum Parken abgestellte Fahrzeuge. An einem pinkfarbenen Toyota Aygo zerkratze der Täter mit einem spitzen Gegenstand die hintere rechte Fahrzeugtür. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800,-- Euro. An einem grau metallic farbenen Renault Senic beschädigte er die hintere rechte Tür und den rechten Kotflügel. An diesem Pkw entstand ein Schaden von ca. 1.000,-- Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell