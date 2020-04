Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Radfahrern

Völklingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Radfahrern kam es am Sonntagnachmittag gegen 16:40 Uhr zwischen Völklingen und Püttlingen. Ein 13-jähriges männliches Kind befuhr den Radweg in Richtung Püttlingen. In Höhe des Wildparks kam ihm ein 61-jähriger Radfahrer entgegen. Nach Angaben des 61-Jährigen sei das Kind mit seinem Fahrrad immer wieder über die gesamte Radwegbreite gefahren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der 61-Jährige dem Kind ausgewichen und in der Folge in der Böschung zu Fall gekommen. Auch das Kind stürzte mit seinem Fahrrad. Beide Personen wurden leicht verletzt.

