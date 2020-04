Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahrraddiebstahl

66292 Riegelsberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter (Personenbeschreibung: 15-20 Jahre, ca. 180cm groß, schlanke Statur, dunkel gekleidet, trug schwarzen Fahrradhelm) begibt sich am 17.04.2020, gegen 11:00 Uhr, mit einem Mountainbike für Jugendliche der Marke Rockrider zum Mehrparteienanwesen Am Hesselborn in 66292 Riegelsberg. Dort tritt er an die Hauseingangstür heran und bricht diese mit einem unbekannten Hebelwerkzeug auf. Er begibt sich in den frei zugänglichen Kellerbereich, über welchen er in die Garage der Geschädigten gelangt. Aus der Garage entwendet er das Cube Access Pro Mountainbike in der Farbe schwarz-grau mit 27,5" Reifen, indem er auf das Fahrrad steigt, das Garagentor öffnet und die Örtlichkeit verlässt. Das Mountainbike der Marke Rockrider lässt er zurück.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen (06898/2020)in Verbindung zu setzen.

