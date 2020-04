Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall wegen Ölspur in Püttlingen

Püttlingen (ots)

Püttlingen. Am 10.04.2020, gegen 13:55 Uhr, kam es auf der L 136 in dem Kreisverkehr unterhalb der Klinik Püttlingen zu einem Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetztes Motorrad rutschte auf einer Ölspur weg. Hierdurch kamen diese zu Fall und wurden leicht verletzt. An dem Motorrad enstand leichter Sachschaden. Der Verursacher der Ölspur konnte nicht ermittelt werden. Hinweise an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel. 06898/202-0.

