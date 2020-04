Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verstoß gegen die Allgemeinverfügung in Großrosseln

Großrosseln (ots)

Am Wochenende kam es durch Angehörige einer Familie in Großrosseln mehrfach zu einem Verstoß gegen die Allgemeinverfügung, da diese sich nicht an die angeordnete Quarantäne hielten. Diesbezüglich hatte das Ordnungsamt bereits ein Ordnungsgeld angedroht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

