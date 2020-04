Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt in Völklingen-Ludweiler

Völklingen (ots)

Völklingen. Am 12.04.2020, gegen 03:15 Uhr, konnte in der Lauterbacher Straße von der Polizei ein grauer Peugeot 206 festgestellt werden, der auf einer längeren Strecke in Schlangenlinien geführt wurde. Der 30-jährige Fahrer stand unter alkoholischer Beeinflussung. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

