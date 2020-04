Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand eines Pkw auf Tankstellengelände in Völklingen

Völklingen (ots)

Völklingen. Am 07.04.2020, gegen 20:46 Uhr, kam es auf einem Tankstellengelände an der Karolinger Brücke zu einem Brandgeschehen. Ein neben einer Zapfsäule abgestellter BMW geriet aufgrund eines technischen Defekts im Frontbereich in Brand. Noch während des Tankvorganges machte eine weitere Kundin die Fahrerin des BMW auf das Feuer im Bereich der Motorhaube aufmerksam. Das Fahrzeug konnte von der zufällig vorbeikommenden Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden. An der Tankanlage entstand kein Schaden.

