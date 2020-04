Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr auf dem Braschenparkplatz in der Straße Im Alten Brühl. Der Halter eines weißen Mercedes CLA konnte aus etwa 20m Entfernung beobachten wie ein grau-schwarzer Audi A3 beim Rangieren auf dem Parkplatz mit seinem PKW kollidierte. Der Audi stieß mit seinem Heck gegen den rechten hinteren Radkasten des geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Karolinger Brücke. Der Geschädigte konnte beim verursachenden Fahrzeug das Kreiskennzeichen von Völklingen und die Buchstaben GH ablesen. Die Schadenshöhe am Mercedes wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

