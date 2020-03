Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsdiebstahl aus Container

Völklingen-Wehrden (ots)

Am frühen Montagabend wurde der Polizei in Völklingen durch einen Zeugen ein Einbruchsdiebstahl mitgeteilt. Mehrere Container wurden auf dem Gelände des Sportplatzes im Bereich der "Kleine Bergstraße" von einem unbekannten Täter aufgebrochen. Zuvor wurde von diesem der Zaun am Haupteingang überstiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden aus den Containern verschiedene Sportartikel entwendet. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

