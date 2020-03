Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Autoscheiben eingeschlagen

Völklingen-Wehrden (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch einen unbekannten Täter an einem grauen Mercedes C-Klasse drei Scheiben eingeschlagen. Der geparkte Pkw war in der Straße "Alter Haller" abgestellt und wurde im Zeitraum von 00:20 Uhr bis 05:16 Uhr angegangen. Hinweise zu möglichen Tätern erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

