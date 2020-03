Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand von Altkleidercontainern

Heusweiler-Lummerschied (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 07:10 Uhr, wurden die Polizei Völklingen und die Feuerwehr Lummerschied über zwei brennende Altkleidercontainer in Kenntnis gesetzt. Die Abstellörtlichkeit der Container befand sich unterhalb der Autobahnbrücke (BAB 1) zwischen Lummerschied und Kutzhof. Die vorsätzlich in Brand gesetzten und hierdurch stark beschädigten Container konnten durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Laut Angaben der Feuerwehr könnten die Container bereits gegen 5 Uhr in Brand gesetzt worden sein. Hinweise zu möglichen Tätern erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

