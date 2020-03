Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Heusweiler-Wahlschied (ots)

Am frühen Freitagabend kam es in der Grünstraße in Heusweiler-Wahlschied zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Die Fahrerin des Pkw, welche unverletzt blieb, beabsichtigte in die Wahlbachstraße abzubiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Motorradfahrer. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der 31-jährige Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht.

