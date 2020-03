Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Rollerfahrer stürzt und wird schwer verletzt.

Riegelsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Rollerfahrer kam es am frühen Donnerstagabend in der Straße Russenweg. Ein 63-jähriger Mann stürzte mit seinem Roller, als er die L 267 in Richtung Riegelsberg befuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der Mann wurde von Ersthelfern im angrenzenden Grünstreifen aufgefunden. Zu diesem Zeitpunkt war er nicht mehr ansprechbar. Der schwerverletzte Mann wurde ins Klinikum Winterberg verbracht. Hinweise zu dem Verkehrsunfall erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

