Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Handyladen

Völklingen (ots)

Zu einem Einbruch in einen Handyladen kam es am Mittwoch gegen 02:00 Uhr in der Rathausstraße. Ein bislang unbekannter Täter versuchte zunächst die Eingangstür mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Dabei ging die gläserne Eingangstür zu Bruch. Im Anschluss betrat der Täter den Verkaufsraum und durchsuchte mehrere Schubladen. Vom Ausstellungstisch löste er verschiedene Mobilfunktelefone (lediglich Attrappen) und entwendete diese. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

