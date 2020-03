Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomates

Heusweiler (ots)

Am Samstagabend meldete gegen 22:30 Uhr ein namentlich bekannter Zeuge, dass drei Personen gerade versucht hätten in der Straße Am Hirtenbrunnen den an einer Hauswand angebrachten Zigarettenautomaten aufzubrechen. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass die Täter versuchten den Zigarettenautomaten aus der Verankerung zu hebeln um ihn dann komplett zu entwenden. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen, unter der Telefonnummer 06898/202-0, zu melden.

