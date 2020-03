Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW-Aufbruch

Völklingen-Ludweiler (ots)

Völklingen-Ludweiler. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Kirchstraße zu einem PKW-Aufbruch. Der bislang unbekannte Täter schlug die Seitenscheibe des BMW der 1er Reihe ein und entwendete einen Geldbeutel aus dem Inneren des Fahrzeuges. Anschließend flüchtete er unerkannt vom Tatort. Hinweise zu dem Aufbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

