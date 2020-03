Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahls aus PKWs

Völklingen-Heidstock (ots)

Völklingen-Heidstock. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu zwei Diebstählen aus PKW. Der Täter entwendete mehrere Gegenstände aus dem Inneren der unverschlossenen PKWs, die im Haldenweg zum Parken abgestellt wurden. Durch den Hinweis eines Augenzeugen, der unverzüglich die Polizei informierte, konnte der Täter in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen einer Durchsuchung konnte in der Wohnung des 47-jährigen Tatverdächtigen weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell