Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannte spannen Stacheldraht über Straße

Riegelsberg (ots)

Riegelsberg. Unbekannte spannten einen Stacheldrahtzaun über die verlängerte Hilschbacher Straße. Am Montagabend, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 18-Jährige aus Saarbrücken mit ihrem weißen Kia Picanto die Straße und kollidierte mit dem Stacheldraht. Hierbei wurde der Kia beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern erbittet die Polizei in Köllerbach unter der Telefonnummer 06806/9100 und die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell