Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall Flucht

Heusweiler (ots)

Heusweiler. Am späten Montagabend, gegen 21:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Trierer Straße. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte beim Rangieren in oder aus einer Parklücke in Höhe des Pastor-Burger-Pfarrheimes mit seinem Fahrzeug einen schwarzen Mercedes-Benz GLC. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei In Köllerbach unter der Telefonnummer 06806/9100 oder der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 zu melden.

