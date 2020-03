Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brandgeschehen mit drei leichtverletzten Personen

Riegelsberg (ots)

Am Samstag, gegen 21:57 Uhr, geriet durch einen technischen Defekt in der Überhofer Straße ein Toaster in Brand. Dieser konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Nachbarn gelöscht werden, welche auch die drei Bewohner des betroffenen Anwesens aus dem verqualmten Gebäude verbrachten. Die drei Bewohner (88, 89 und 41 Jahre) wurden durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und zur Kontrolle in das Klinikum Püttlingen verbracht. Das Anwesen ist nach Lüften durch die Feuerwehr weiterhin bewohnbar.

