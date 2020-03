Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW kippt nach Verkehrsunfall um

Völklingen (ots)

In der Heinestraße kam es gestern Morgen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrzeug umkippte und quer zur Fahrbahn in Endlage kam. Ein 23-jähriger Mann befuhr mit seinem grauen Opel Corsa die Heinestraße aus Richtung Püttlingen kommend. In Folge von Unachtsamkeit kam der Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem vor dem Anwesen Nr. 61 rechtsseitig geparkten Toyota. Bei dem Aufprall wurde der Toyota auf den Bürgersteig geschoben und der Opel Corsa kippte in der Folge um. Der 23-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Heinestraße war im Rahmen der Unfallaufnahme ca. 30 Minuten voll gesperrt.

