Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Audi A4 fährt Baum um und flüchtet

Bous (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr in Höhe der Einmündung Höhenstraße/Klammstraße. Ein bislang unbekannter PKW-Führer kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Grünfläche und stieß mit einem Baum zusammen, der dabei umknickte. Im Anschluss flüchtete der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Anhand der an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen grauen Audi A4 (Baujahr 2016 bis 2017) gehandelt haben muss. Hinweise zu dem Verkehrsunfall erbittet die Polizei in Bous unter der Telefonnummer: 06834 9250.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell