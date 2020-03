Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW-Brand auf der Bundesautobahn BAB 1 in FR Trier

Holz/ Bundesautobahn BAB1 (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein VW Tiguan, EZ 2009, mit Saarbrücker-Kennzeichen auf der Bundesautobahn BAB 1 in FR Trier kurz hinter der Anschlussstelle Holz in Brand. Der Fahrzeugführer bemerkte Rauch im Bereich der Motorhaube und hielt an. Der VW geriet in Vollbrand und es entstand Totalschaden. Die Fahrbahn wurde, bis zum Ende der Löscharbeiten, vollgesperrt. Die Straßen-und Autobahnmeisterei wurde zur Reinigung der Fahrbahn. verständigt. Es ist von einem technischen Defekt auszugehen und es liegen keine Hinweise auf eine Brandstiftung vor.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell