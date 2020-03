Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in 66333 Völklingen

Völklingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 06.03.2020 gegen 14:00h bis Samstag, den 07.03.2020 gegen 18:30h parkte ein grüner Opel Corsa mit Völklinger Kreiskennzeichen auf dem Parkplatz Im Alten Brühl. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde mit einem unbekannten Fahrzeug der Opel Corsa am Kotflügel und an der Fahrerseite beschädigt, sowie der Opel um ca. 2m verschoben. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Fahrer, dem flüchtigen Fahrzeug geben kann oder Zeuge des Vorfalls war, wir gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell