Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht in 66333 Völklingen OT Geislautern

Völklingen OT Geislautern (ots)

Am Samstag, den 07.03.2020 gegen 09:15h befuhr ein 31 jähriger polnischer Fahrzeugführer eines blauen Peugeot mit Völklinger Kreiskennzeichen die Straße Am Hammergraben und wollte nach links in die Einfahrt des Einkaufmarktes abbiegen. Hierbei bog er mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung des Vorranges des Entgegenkommenden ab, weshalb es zum Frontalzusammenstoß kam. Im Anschluss flüchtete der 31 jährige Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle und stellte seinen Peugeot in der Straße Am Dietrichsberg ab. Im Rahmen der Fahndung konnte, anhand der Personenbeschreibung, der 31 jährige fußläufig kurz vor der Kreuzung Hallerstraße / Ludweilerstraße durch die Polizei festgestellt werden. Ein Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert über 2 Promille. Den Fahrzeugschlüssel führte der Beschuldigte mit sich. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren nach §§142, 315c StGB wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell