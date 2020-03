Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrskontrolle in 66352 Großrosseln

Großrosseln (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der 22 jährige französische PKW-Führer eines Audi A3 mit französischem Kennzeichen am Samstag, den 07.03.2020 gegen 01:25h in der Emmersweilerstraße in 66352 Großrosseln durch die Bundespolizei unter alkoholischer Beeinflussung, über 0,5 Promille, festgestellt. Die weitere Bearbeitung wurde die Polizeiinspektion Völklingen übernommen. Ein gerichtswertbarer Test konnte durch den jungen Mann nicht durchgeführt werden, weshalb eine Blutprobe entnommen werden musste. Derzeit wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a StVG eingeleitet.

