Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in 66333 Völklingen OT Wehrden

Völklingen-OT Wehrden (ots)

Am Freitag, den 06.03.2020 gegen 14:20h trat ein bislang unbekannter Täter gegen einen langsam vorbeifahrenden Opel Mokka mit Völklinger-Kreiskennzeichen im Bereich der Ampelanlage Schaffhauser Straße /Hallerstraße, da der Opel den zwei Fußgängern das Überqueren an der defekten Ampel nicht ermöglicht haben solle. Der Mann wird wie folgt beschreiben: ca. 1,80m, ca. 30 Jahre alt, normale Statur, dunkle Tätowierung an der linken Gesichtshälfte und dem Hals, deutscher Phänotyp, trug eine dunkle Hose und einen dunklen Kapuzenpullover. Wer Hinweise zur Person geben kann oder Zeuge des Vorfalls war, wir gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell