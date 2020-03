Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Einbruch in E-Zigarettengeschäft in 66333 Völklingen

Völklingen (ots)

In der Zeit von Freitag, den 06.03.2020 gegen 19:30h bis Samstag, den 07.03.2020 gegen 09:55h wurde in ein E-Zigarettengeschäft in der Karl-Janssen-Straße durch ein rückwärtiges Fenster eingebrochen, mehrere Konsumartikel und Bargeld in Höhe von 50EUR entwendet. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 500EUR liegen. Es sind Videoaufzeichnungen der Überwachungskamera vorhanden und werden ausgewertet. Wer Hinweise zu einer verdächtigen Person geben kann oder Zeuge des Vorfalls war, wir gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

