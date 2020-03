Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus Garage

Völklingen-Geislautern (ots)

Völklingen-Geislautern. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, bis circa 07:00 Uhr, wurden mehrere Meter Kabel, Starkstromadapter, weiteres Elektrozubehör, sowie Getränkedosen aus einer unverschlossenen Garage in der Ludweilerstraße entwendet. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell