Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zusteller mit über drei Promille

Völklingen (ots)

Wadgassen-Völklingen. Am Mittwochmorgen, gegen 08:10 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Transporter auf der BAB 620 in starken Schlangenlinien unterwegs sei. Hierbei sei es auch zu mehreren gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen. Der Transporter einer Zustellfirma, der auf der BAB 620 von Wadgassen in Fahrtrichtung Saarbrücken fuhr, konnte schließlich an der Anschlussstelle Luisenthal von einem Streifenwagen von der Autobahn geleitet, angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 52-jährige Fahrer aus Saarwellingen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von weit über 3 Promille. Der 52-jährige zeigte bei der Kontrolle einen bulgarischen Führerschein vor. Es stellte sich jedoch heraus, dass für den Saarwellinger eine Fahrerlaubnissperre vorliegt und er somit derzeit kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug führen darf. Sein bulgarischer Führerschein wurde sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren gegen den 52-jährigen Zusteller wurden eingeleitet.

