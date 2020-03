Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht in der Hohenzollernstraße

Völklingen (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Hohenzollernstraße. In Höhe der Stadtwerke kam ein dunkler Mercedes SUV mit einem Anhänger auf die linke Fahrbahn und stieß mit einem schwarzen Kia zusammen, der die Hohenzollernstraße in die gleiche Richtung befuhr. Der Unfallverursacher fuhr anschließend in die Stadionstraße ein, ohne seine Verpflichtungen als Unfallverursacher zu erfüllen. Nach Angaben des 62-jährigen Fahrers des Kia sei an dem flüchtenden Gespann ein Kreiskennzeichen mit der Kennung "KA" (Karlsruhe) angebracht gewesen. Der Fahrer des SUV soll ca. 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und habe dunkelblonde Haare getragen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

