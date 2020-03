Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Illegale Altreifenentsorgung

Landstraße zw. Ludweiler u. Karlsbrunn (ots)

Zu einer illegalen Entsorgung von Autoreifen kam es am Wochenende auf der L 276 (zwischen Ludweiler und Karlsbrunn). Auf einer Strecke beginnend bei der Fa. Jacob bis zum ersten Waldparkplatz wurden sowohl links als auch rechts der Straße und auf dem Waldparkplatz ca. 100 Altreifen entsorgt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Reifen aus einem Lieferwagen während der Fahrt von der Ladefläche geworfen wurden. Es ist anzunehmen, dass diese illegale Entsorgung im Zusammenhang mit den abgelagerten Altreifen auf der L 279 (Strecke zum Warndtweiher) steht, die der Polizei in Völklingen am Sonntagnachmittag gemeldet worden war. An beiden Örtlichkeiten wurden Reifen mit silbernen u. weißen Farbanhaftungen aufgefunden. Teilweise waren die Altreifen mit weißem Malerkreppband beklebt, auf dem die Reifengröße notiert war. Die Polizei weist daraufhin, dass das illegale Ablagern von Altreifen eine empfindliche Geldbuße bis 2500 Euro nach sich ziehen kann. Hinweise zu der illegalen Entsorgung erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

