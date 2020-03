Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Riegelsberg (ots)

Zwischen Mittwoch, den 26.02.2020, und Donnerstag, den 27.02.2020, wurde von einem bislang unbekannten Täter versucht, in Riegelsberg in der Straße am Wäldchen in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Da es dem Täter nicht gelang die Tür zu öffnen, ließ er von der weiteren Tatbegehung ab. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 entgegen genommen.

