Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Großrosseln-Dorf im Warndt (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 28.02.2020, auf Samstag, den 29.02.2020, wurde in der Straße Ziegelei in Dorf im Warndt die Scheibe einer Überdachung an einer Bushaltstelle von bislang unbekannten Tätern eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 entgegen genommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- Sinnwell, POK

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell