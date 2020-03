Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheit im Verkehr

Riegelsberg (ots)

Am Freitag, den 28.02.2020, um 22:30 Uhr, konnte im Rahmen der Streifenfahrt ein 26-jähriger Mann aus Riegelsberg von einem Kommando hiesiger Dienststelle in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg festgestellt werden, welcher seinen PKW unter anderem mit überhöhter Geschwindigkeit geführt hatte. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle konnte erkannt werden, dass der 26-jährige Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Zudem erwartet ihn die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr.

