Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen-Geislautern (ots)

Am 28.02.2020, zwischen 01:30 Uhr und 12:45 Uhr, ereignete sich in der Ludweilerstraße in Völklingen-Geislautern eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 22-jährigen Frau aus Geislautern. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kollidierte beim Vorbeifahren mit dem geparkten Skoda Fabia der Geschädigten und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 entgegen genommen.

