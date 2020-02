Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: LKW verursacht Unfallschaden und flüchtet

Völklingen (ots)

Völklingen. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagnachmittag in der Kreppstraße 1. Zwei Zeuginnen des "Ambulanten Hospiz" konnten gegen 14:15 Uhr beobachten, wie sich ein LKW mit Auflieger im Einmündungsbereich Kreppstraße/Moltkestraße festgefahren hatte. Nachdem der LKW mehrmals hin und her rangiert worden war wurde dieser weiter in Richtung Heinestraße geführt. Durch das Fahrmanöver des LKW wurden mehrere Pfostenelemente beschädigt. Bei dem Gespann soll es sich um eine Sattelzugmaschine mit grünem Auflieger gehandelt haben. Der Auflieger sei gelb beschriftet gewesen, so die beiden Zeuginnen. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell